Guidonia, roghi tossici: un arresto in via Formello. 52enne colto sul fatto

Stava bruciando una catasta di rifiuti quando, a seguito di segnalazione dei cittadini per l’aria irrespirabile dei roghi, sono intervenuti i carabinieri forestali del Nipaaf. E’ successo ieri sera in un terreno a ridosso di via Formello. E l’uomo, tuttofare di un’azienda agricola di nazionalità romena, è stato arrestato per combustione illecita di scarti speciali e pericolosi. E’ stato posto ai domiciliari e oggi dovrà comparire davanti al giudice di Tivoli per la convalida del provvedimento. La colonna di fumo alzato dal rogo era visibile a centinaia di metri di distanza ed aveva invaso la trafficata via Formello. Il 52enne è stato anche denunciato, insieme al titolare della ditta, italiano, per gestione illecita di rifiuti. Gli ispettori specializzati in tutela ambientali hanno trovato infatti, nascosta sotto teli di solito utilizzati per coprire balle di fieno, una discarica abusiva: tutti scarti di demolizione su un’area di sessanta metri quadri. Sotto sequestro le due aree oggetto di reato: i 50 metri quadri su cui stava bruciando e quella di stoccaggio.