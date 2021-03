Caruso: “A Guidonia niente polo vaccinale, inaccettabile”

Nessun polo vaccinale a Guidonia. La denuncia è di Claudio Caruso, il consigliere di maggioranza che ha intenzione di sbattere i pugni sul tavolo anche con il sindaco Michel Barbet per avere risposte. “La terza Città del Lazio con una popolazione di circa 96.000 abitanti non può farsi sfuggire l’opportunità di fare sul proprio territorio i Vaccini; ad oggi i nostri Concittadini devono spostarsi sui Comuni limitrofi per effettuarlo senza avere l’occasione di farlo comodamente nel proprio Comune soprattutto per tutelare le fasce più deboli”.

“Qualche giorno fa ci veniva comunicato che si progettava di fare un polo vaccinale, dalla durata di circa due anni, al PIP. Dopo circa cinque giorni l’idea cambia, ci arriva la comunicazione che si optava per spostare questo progetto nei pressi di Valmonte. A questo non ci sto, questa Città non può per l’ennesima volta stare a guardare dobbiamo battere i pugni.

Guidonia Montecelio è pari alle altre Città, e merita un suo polo per i Vaccini anche se più piccolo rispetto al progetto iniziale, non resterò a guardar perdere questa occasione. Non sarò più silente, questa Città merita qualcosa di più che sia il politicamente corretto.

Nella giornata di oggi invierò ufficialmente una nota al Sindaco, ove chiederò un tavolo straordinario con il Dott. Santonocito, per pretendere delle spiegazioni e soprattutto per portare la voce della Cittadinanza che vuole e merita un punto vaccini sul proprio territorio per velocizzare quanto prima le operazioni per contrastare il virus; Sindaco basta orazioni politiche e più fatti.