Guidonia, Pino Saccà torna nel Pd: “La migliore proposta per il territorio”

Torna nel Pd perché è “la migliore proposta politica per il territorio”. Pino Saccà, voce storica della politica di Villalba dove ha le sue radici, annuncia di aderire di nuovo al partito democratico, dopo l’uscita che cinque anni fa l’aveva fatto spostare con il polo civico. Già da tempo Saccà aveva lasciato però il civismo, avvicinandosi di nuovo al suo partito di origine. Adesso c’è l’ufficialità del rientro. “Da diverso tempo, insieme ad amici e compagni di vita, sto riflettendo sull’impegno politico da prendere per le prossime elezioni amministrative; ebbene, dopo un’attenta analisi, sono arrivato alla conclusione che la migliore proposta politica per il territorio sia quella formulata dal Partito Democratico, un partito che sa governare e può far uscire il nostro comune da questa situazione così complicata. Guidonia Montecelio paga ancora le conseguenze delle scellerate azioni dell’amministrazione di centro-destra, bisogna reagire definitivamente e tornare a parlare con i territori, a difesa dei territori”.



“Queste le ragioni principali per cui ho deciso di iscrivermi al Partito Democratico – dice Saccà – riproponendo un’azione politica che parta dal basso, dalle piazze, al fianco delle persone. I propositi sono davvero ottimi, ringrazio tutti i miei amici storici per il confronto e supporto reso in questo percorso, sarà una sfida davvero interessante e stimolante, siamo pronti. In questo contesto un ruolo fondamentale lo ha avuto anche il capogruppo del PD Mario Lomuscio, uomo che, come me, antepone gli interessi di Guidonia Montecelio a tutto e tutti, ci siamo trovati subito ed oggi abbiamo un rapporto saldo e concreto, un lavoro di squadra per migliorare noi stessi e rendere la città un luogo più sicuro ed al servizio di tutti”.