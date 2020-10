A giugno è stata emessa l’ordinanza sulla plastic free per il divieto di vendita a Guidonia Montecelio di alcuni materiali in plastica usa e getta, non biodegradabili (sacchetti, contenitori per cibo, posate, bicchieri, piatti, cannucce, palloncini ed aste per gli stessi, bastoncini mescolatori e bastoncini per l’igiene personale), ma viste le difficoltà per il settore del commercio per l’applicazione delle norme anti-Covid, il Comune ha deciso di differire l’entrata in vigore dell’ordinanza al 15 gennaio 2021. “Siamo convinti che alcuni mesi in più – dichiara il Sindaco Michel Barbet – in un momento difficile come questo potranno essere utili a tutti per recepire l’ordinanza”. Intanto ieri l’associazione di cittadini plastic free Guidonia è uscita in strada per una iniziativa di pulizia delle strade.