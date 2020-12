Incontro positivo ieri pomeriggio tra l’amministrazione di Guidonia Montecelio e i lavoratori Sap in merito alla questione del cambio d’appalto sul Trasporto Pubblico Locale.

“Il cambio d’appalto contiene la clausola sociale fortemente voluta dalla nostra Amministrazione e che consentirà ai lavoratori di essere riassorbiti anche con il subentro della ditta che si aggiudicherà l’appalto – spiega il Sindaco Michel Barbet – Abbiamo rassicurato in più occasioni i lavoratori di questa possibilità e per questo devo ringraziare il Dirigente dott.Egidio Santamaria ed il dott.Flavio Fabietti, insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici Antonio Correnti ed

al Consigliere Comunale Maurizio Celani”.

“I sindacati Filt Cigl e Faisa hanno, infatti, espresso soddisfazione rispetto al lavoro della nostra Amministrazione – prosegue il Primo Cittadino – ritirando la diffida presentata in un primo momento nei confronti del Comune di Guidonia Montecelio”.