Il Comune di Guidonia Montecelio ha vinto il bando della Regione Lazio Lazio Street Art” aggiudicandosi 16mila euro con il progetto “Resistart”.

“Il nostro progetto – spiega il capogruppo 5 stelle Matteo Castorino che ha curato l’iniziativa- prevede la realizzazione di quattro murales sulla storia e i valori della resistenza nella nostra Città. Un’idea nata in collaborazione con l’Anpi Guidonia Montecelio e l’Accademia di Belle Arti Villa dei Romani che ringrazio per il loro prezioso contributo”.

“Verranno realizzati in tutto quattro murales da artisti di Guidonia Montecelio – prosegue Castorino – tre dei quali sulla facciata delle scuole Montelucci di Albuccione, Giovanni XXIII di Villanova ed Eduardo De Filippo di Colleverde, mentre il quarto verrà realizzato nel sottopasso di Villalba”.

“L’obiettivo del progetto – dichiara il Sindaco Michel Barbet – è quello di ricordare ai giovani, ma non soltanto a loro, i valori della resistenza al nazifascismo da cui nacque la nostra Repubblica e di rendere più belle le nostre scuole e le periferie di Guidonia Montecelio”.

“È un risultato straordinario – conclude il Presidente dell’Anpi Guidonia Luca Brocchi – che speriamo serva a sviluppare una coscienza comune di territorio e che aiuti a ricordare ai guidoniani il valore ed il coraggio di chi resistendo, anche su queste strade, ha consentito la nascita della nostra Repubblica”.