L’annuncio è arrivato in consiglio comunale, direttamente dalla voce del sindaco Mauro Lombardo. “Questa settimana rientra a Montecelio La Triade Capitolina che ci è stata richiesta dal governo cinese. Un periodo particolare per stare in Cina – scherza il sindaco – ma la Triade è di marmo e non ha problemi contingenti, e per fortuna sta tornando a casa”. Sabato ci sarà una celebrazione del museo per questo gradito ritorno. “Invito i cittadini a visitare il museo, ritroveranno la Triade Capitolina e aggiungo che troveranno a coabitare con la Triade anche il sarcofago, che ci è stato concesso in prestito per compensare quest’assenza di alcuni mesi e che abbiamo ottenuto di mantenere ancora per qualche tempo nel nostro museo, che quindi si arricchisce di una contemporanea presenza di due reperti veramente straordinari, tutti e due trovati in questo territorio”.