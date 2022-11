Guidonia, “finalmente aprirà la piscina del Palasport”

Incontro in sala Giunta a Guidonia Montecelio per firmare la convenzione che consentirà la prima apertura della piscina del Palasport del Bivio. All’esito di una manifestazione di interesse pubblica la struttura è stata assegnata, fino al 31 agosto, all’Associazione sportiva dilettantistica Swimming Club. L’associazione si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria oltre al pagamento di un un canone mensile di 5 mila euro a favore del Comune. “Finalmente la piscina del Palasport potrà aprire – commenta l’assessore allo Sport Cristina Rossi -. L’Associazione provvederà agli ultimi interventi di manutenzione necessari alla messa in funzione dell’impianto che avverrà entro Natale. Ora ci potremo concentrare sul bando pluriennale per l’assegnazione dell’intero Palasport dalla prossima stagione”.