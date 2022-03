Guidonia, il Polo Civico perde un pezzo

Chissà se per una virata troppo a destra, se per il possibile ingresso di personalità di centrodestra emblema dell’amministrazione Rubeis, fatto sta che Angelo Mortellaro e Laura Santoni con il simbolo di Azione Comune hanno deciso di lasciare la compagine del Polo Civico. Il cartello delle liste che sostengono Mauro Lombardo presenterà domani la propria proposta politica nella ex pinetina di Guidonia Montecelio ma senza il sostegno di Mortellaro e Santoni.

“La nostra partecipazione e il nostro coinvolgimento nel percorso con il Nuovo Polo Civico si fermano qui. Nonostante le varie interlocuzioni avute, non si è trovata la giusta condivisione e sintonia politica. Ma il progetto di Azione Comune non si spegne, rimane vivo, a disposizione e al servizio dei cittadini che abbiano la volontà di fare la differenza e adoperarsi per il bene della nostra città”. Mortellaro è ex presidente del comunale e la Santoni ex vice presidente. Erano usciti dimettendosi dal consiglio perché in rottura con l’andamento dell’amministrazione e con il movimento cinque stelle.