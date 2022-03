Arriva dalla sinistra il primo nome forte della lista civica del candidato sindaco Alberto Cuccuru. Si tratta di Filippo Silvi che ha deciso di mettersi in gioco a sostegno dell’avvocato che guida il campo progressista. “Alle prossime elezioni amministrative di Guidonia Montecelio sarò candidato nella lista civica promossa dall’avvocato Alberto Cuccuru che sostiene la sua candidatura a Sindaco, insieme alle altre forze politiche e civiche della coalizione progressista”. È arrivato questa mattina l’annuncio da parte di Silvi, una scelta che rafforza la proposta politica dell’intera coalizione per quello che Silvi rappresenta nel mondo della sinistra e a Montecelio. “Ho preso questa decisione perché la considero in questo momento l’unica compatibile con la mia storia politica e umana, fatta di impegno civile a sostegno della mia città secondo dei valori precisi che mi rappresentano, diritti sociali, ecosocialismo, solidarietà, valori che cercherò ancora una volta di rappresentare con una politica popolare e di servizio che possa riaggregare i cittadini all’impegno politico per costruire una Guidonia Montecelio con una identità propria e non più semplice dormitorio di Roma. Ringrazio l’avvocato Cuccuru per la proposta e confido che percorreremo un bel pezzo di strada insieme”.