Guidonia, controlli dei carabinieri forestali al Car: tre denunciati

Due denunciati per trasporto illecito di rifiuti e uno per frode nell’esercizio del commercio. E’ il bilancio di una mattinata di controlli dei carabinieri forestali di Guidonia al Car, un’attività congiunta con le guardie giurate dello stesso centro agroalimentare. Un egiziano e un peruviano, entrambi di trent’anni, viaggiavano con camion carichi di rifiuti senza nessuna delle prescritte autorizzazioni. Il primo portava un carico di parti di mobili, finestre, lampade al neon, materassi, pezzi di alluminio e tende insieme ad abiti usati. Il secondo 10 sacchi di guaina catramata. Il sospetto è che l’obiettivo fosse quello di liberarsi del materiale proprio nel complesso. Nessuno dei due risultava iscritto all’albo dei gestori ambientali né aveva la documentazione che attestasse provenienza e destinazione dei rifiuti. Posti sotto sequestro i risoettivi mezzi e i rifiutui trasportati.



Un’altra denuncia per frode in commercio

La terza denuncia, questa volta per frode in commercio, è scattata pere un 55enne italiano, sorpreso a vendere all’interno del padiglione est prodotti ortofrutticoli con marchio e logo della propria azienda agricola benché sia stato accertato che non erano stati coltivati lì. Sotto sequestro 40 casse di bieta, 90 di cicoria di campo e 30 a mazzi.