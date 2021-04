Tivoli, la pandemia non ferma il Natale di Tivoli: l’evento sarà online

La formula è già ampiamente testata sul campo e visto che di alternative in vista non ce sono torna come nelle migliori tradizioni. Parliamo del format ideato per gli eventi tiburtini, che anche questa volta, in vista dei festeggiamenti per il Natale di Tivoli (siamo all’edizione numero 3.236) e per la Primavera tiburtina, sarà fruibile in modalità completamente telematica. A stabilirlo una delibera di giunta, la numero 67 del 31 marzo, con cui si dà via libera alla pubblicazione del bando. L’obiettivo è quello di mettere nel cestino le idee giuste che siano legate da uno stesso filo rosso: la valorizzazione della Città attraverso la danza e la musica. Insomma non proprio tutto sarà possibile, come è stato messo nero bianco, precisando pure che non ci saranno soldi da investire. La situazione delle casse comunali, come è noto, non è florida: vuoi le entrate mancate legate ai servizi di riscossione tributi, vuoi la pandemia, non ci sono soldi da investire ma solo strumenti da poter dare a chi deciderà di partecipare. In questo caso si tratta della piattaforma web, degli eventuali spazi dove realizzare il filmato e del patrocinio. Se sia un’operazione davvero utile alla causa resta in realtà un grande punto interrogativo ma la congiuntura alla fine è decisamente poco propizia e le idee fioriscono a rallentatore.