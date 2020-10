Un collaboratore scolastico dell’istituto Via Roma 298, del plesso del Pisano, a Guidonia Montecelio, è risultato positivo al Covid. Secondo quando comunicato dal dirigente scolastico Eusebio Ciccotti, la Asl Roma5 ha messo in isolamento fiduciario altri due dipendenti e uno studente. L’istituto – chiarisce la dirigenza – è in costante contatto con la Asl e il medico scolastico e segue tutte le procedure dettate dalla normativa vigente.