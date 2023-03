Giorni di Pasqua a Villa Gregoriana

Speciali picnic in giardini monumentali e parchi storici accompagnati da cestini con prodotti locali primaverili, giochi campestri e “caccia alle uova”, visite, passeggiate ed escursioni guidate: sono queste le attività proposte nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS da nord a sud Italia per Pasqua e Pasquetta 2023. Un’occasione per trascorrere le giornate di festa in modo originale e divertente, godendo del contatto con la natura e con l’arte, alla scoperta di alcuni dei tesori del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano.

Sabato 8 aprile, in occasione della ricorrenza del Natale di Tivoli, Parco Villa Gregoriana , Bene dato in concessione al FAI dall’Agenzia del Demanio, sarà il punto di partenza per una speciale visita guidata alla scoperta del centro storico dell’antica Tibur Superbum, motto che domina lo stemma cittadino e che richiama le parole di Virgilio che, nel libro VII dell’Eneide, descrisse Tivoli come “la città superba”. Il percorso offrirà l’occasione di raccontare il suo passato millenario, che va dalla fondazione mitica nel 1215 a.C. alle vicende del suo fiume, l’Aniene, che con l’impeto delle sue acque ne ha segnato le sorti. Una storia affascinante che nel corso dei secoli ha reso, e rende ancora oggi, Tibur una tappa d’obbligo di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo. La prima parte della visita avrà inizio alle ore 10.30, per la durata di 2 ore, e avrà luogo a Parco Villa Gregoriana. Dopo la pausa pranzo in autonomia, si riprenderà alle 14.30 e si percorrerà il centro storico (durata 1 ora e 30 minuti). Si consiglia di indossare scarpe comode.

Biglietti : intero €25; iscritti FAI €15; residenti Comune di Tivoli €18; ridotto 6-18 anni €10; studenti 19-25 anni €21; famiglia €60; disabili €15 (difficoltà di fruizione della visita per persone con problemi di deambulazione. Si prega di contattare il Bene per maggiori informazioni).

La giornata di Pasquetta – lunedì 10 aprile a partire dalle ore 10 – sarà l’occasione ideale per concedersi un’originale scampagnata, tra grotte e cascate, tra natura e storia. Oltre a partecipare a visite guidate e divertirsi grazie alle postazioni gioco, in un contesto unico a due passi da Roma, le famiglie in visita a Parco Villa Gregoriana potranno partecipare all’attività ludico-didattica intitolata Da 0 a mille zampe: alla scoperta degli animali del Parco, a cura di G.Eco – Diffusione della Cultura Scientifica.Parco Villa Gregoriana, con la sua biodiversità, sarà il palcoscenico per approfondire la conoscenza di alcune specie animali che sapranno sorprendere in particolare i più piccoli. Al termine dell’attività sarà possibile consumare il pranzo al sacco in un’area dedicata e poi proseguire con la passeggiata all’interno del parco. Per le visite guidate e l’attività per bambini è consigliata la prenotazione .

Biglietti ingresso : intero €10; iscritti FAI gratuito; residenti Comune di Tivoli e ridotto 6-18 anni €3; studenti 19-25 anni €6; famiglia €23; convenzione Nation Trust, disabili e ridotto 0-5 anni gratuito

Biglietti ingresso + visita introduttiva : intero €13; iscritti FAI €3; residenti Comune di Tivoli e ridotto 6-18 anni €6; studenti 19-25 anni €9; famiglia €29; convenzione Nation Trust €3; disabili €3; ridotto 0-5 anni gratuito