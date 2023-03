Lazio, Bertucci eletto presidente commissione Bilancio

“Un incarico che mi onora, e che svolgerò con impegno e al massimo delle mie capacità”. Così Marco Bertucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, commenta l’elezione a presidente della Commissione Bilancio, dopo le ratifiche delle nomine e delle commissioni stesse arrivate in data odierna: per Bertucci 10 voti su 13 consiglieri presenti. “Molto lavoro c’è da fare, ma aver approvato il bilancio nella giornata di ieri costituisce un buon viatico per l’inizio dei lavori di questa legislatura. Attenzione, professionalità, competenza: questo metterò nell’incarico e questo richiederò ai colleghi consiglieri, garantendo il rispetto anche delle istanze che arriveranno dall’opposizione. Siamo chiamati ad un incarico di grande responsabilità, per la nostra maggioranza e soprattutto per i cittadini della nostra Regione, ai quali siamo tenuti a dare risposte, attraverso il lavoro e la buona politica, fin da subito”, chiude il neo presidente della Commissione regionale.