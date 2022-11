Frana Poli-Casape: a breve inizio lavori

Da mercoledì 23 novembre, tempo permettendo, inizieranno i lavori per la messa in sicurezza del costone oggetto della frana al km 17.500 della Poli–Casape, a ridosso del Ponte di Torciano. “Le opere – fanno sapere dal Comune di Poli – sono state rese possibili grazie al pronto intervento e alle continue sollecitazioni del Comune di Poli. Richieste subito accolte dal Vicepresidente Pierluigi Sanna, e dall’Assessore alla Viabilità Manuela Chioccia, della Città Metropolitana di Roma Capitale, che, avendo seguito in prima persona e sin dal primo momento le fasi più critiche dell’emergenza, e avendone compresa la gravità, hanno rinvenuto le somme necessarie per effettuare i lavori. Il progetto, redatto dal geometra Gianluca Fratticci e dall’ingegnere Paolo Emmi, cui va il nostro ringraziamento per la tempestività e l’impegno, prevede circa 400 mq di rete paramassi con degli ancoraggi passivi nei punti più critici”. I lavori, in base alle condizioni atmosferiche, dovrebbero terminare nel giro di pochi giorni.