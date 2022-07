Mentana, al via Applausi a Scena… Aperta

Torna ai Giardini del Monumento di Mentana la rassegna teatrale Applausi a Scena… Aperta. Per questa seconda edizione, sotto la direzione artistica di DaviD Mastinu, sono previste quattro serate dedicate all’arte del teatro dal 23 al 31 luglio. La manifestazione è realizzata con il patrocinio del Comune di Mentana, per ogni informazione e per partecipare è possibile contattare il numero 391 7523231. Il costo dei biglietti per ogni singola serata è di 10 euro, ridotto a 8 per i bambini al di sotto dei 12 anni; l’abbonamento per l’intera rassegna costa 32 euro, ridotto a 26 per i bambini al di sotto dei 12 anni.



Ecco il programma:



– Sabato 23 luglio 2022 ore 21

Spettacolo teatrale reading & musica “De Gregori & Me”

di Alessandro Corazzi e Luigi Zauli

– Domenica 24 luglio 2022 ore 21

Spettacolo Teatrale “La tovaglia di Trilussa”

di Ariele Vincenti e Manfredi Rutelli

con Ariele Vincenti

consulenza Registica Nicola Pistoia

– Sabato 30 luglio 2022 ore 21

Spettacolo teatrale “Oggi Sposo”

di e con Matteo Cirillo

Regia: Duilio Paciello

– Domenica 31 luglio 2022 ore 20

Premiazione concorso di scrittura “Nomentum Ars”

a cura dell’Associazione Culturale Write-monkey

Ideazione: Ilaria Agostini e Veronica Evangelisti

– Domenica 31 luglio 2022 ore 21

Spettacolo Teatrale “Sterili Fantasie”

di David Mastinu con Martina Zuccarello