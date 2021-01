Fonte Nuova, succursale Liceo Orazio ok dalla Regione

Confermata l’istituzione a Fonte Nuova di una sede succursale del Liceo Orazio di Roma. Verranno attivate a partire dal prossimo anno due sezioni, una per il Liceo Linguistico e una per il Liceo Classico. A dare la notizia è stato il sindaco Piero Presutti nel corso della seduta di ieri del Consiglio comunale. L’ampliamento è scaturito dall’approvazione da parte della Giunta Regionale del Lazio del Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche 2021/22.

Una battaglia cara al Partito Democratico che anche a Mentana accoglie positivamente l’istituzione di queste due nuove sezioni che vanno a integrare l’offerta scolastica per l’intero territorio dei comuni dell’asse nomentano. Una soluzione necessaria per risolvere i problemi generati dallo scandalo iscrizioni, scoppiato lo scorso anno con l’esclusione di alcuni ragazzi al Liceo Catullo di Monterotondo. I dem della sezione mentanese non hanno rinunciato a lanciare una frecciatina al sindaco Marco Benedetti.

“Un’ottima notizia per i ragazzi e le ragazze del territorio che potranno scegliere un percorso di studi valido, più vicino a casa e allo stesso tempo andranno ad alleggerire il bacino d’utenza della vicina Monterotondo. Dall’altro ennesima conferma che lo spirito di competizione dell’amministrazione Benedetti non è quello che serve per ottenere risultati di buon vicinato con ricadute positive per tutta la cittadinanza”.