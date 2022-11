Fonte Nuova, presentato il progetto didattico Green Influencer

Dopo Mentana, al via anche a Fonte Nuova il progetto didattico Green Influencer ideato e promosso dal Comune, da ETAmbiente e da Paoletti Ecologia. L’iniziativa è stata presentata ieri pomeriggio nel corso di una conferenza online alla presenza di Umberto Falcioni vicesindaco del Comune di Fonte Nuova, Daniele Cardoli dirigente del Settore Tecnico del Comune di Fonte Nuova, Alessia Di Pilato istruttore direttivo tecnico e dei dirigenti e insegnanti delle scuole del territorio. È stato pensato come un vero e proprio invito rivolto ai più giovani di far sentire la propria voce, diventando dei portavoce di messaggi positivi per l’ambiente, per dare il buon esempio ed “influenzare” la comunità che li circonda.

Per partecipare al progetto, le scuole dovranno inviare il modulo di adesione scaricabile dal sito fontenuovadifferenzia.it entro il 5 Dicembre 2022.