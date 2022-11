Albuccione, rogo rifiuti vicino al campo nomadi

Sono servite diverse squadre dei vigili del fuoco per fronteggiare l’incendio che la notte scorsa è divampato ad Albuccione, a Guidonia Montecelio. I vigili del fuoco sono intervenuti dalle 23 e 50 di ieri sera in prossimità del campo nomadi per il rogo in una discarica abusiva. Nessuna persona è rimasta ferita, le fiamme sono quasi completamente estinte, sono tutt’ora in corso le operazioni di messa in sicurezza.