Fonte Nuova, prenotazione abbonamento Cotral in sala consiliare

Grazie a un accordo tra Comune e Cotral sarà possibile prenotare l’abbonamento per gli studenti e rinnovare la tessera over 70 recandosi non più a Roma o Monterotondo, ma semplicemente nella sala consiliare di via Machiavelli 1. Lunedì 12 settembre, dalle 14 alle 18, sarà presente a Tor Lupara presso la sala consiliare del Comune di Fonte Nuova una delegazione Cotral per consentire agli utenti di effettuare la prenotazione dell’abbonamento e il rinnovo della tessera over 70.

Gli interessati dovranno essere muniti di: Foto tessera (studenti che abbiano compiuto 14 anni), Tessera Sanitaria, Carta d’Identità, indirizzo di recapito dove verrà inviato/a l’abbonamento o la tessera, indirizzo e-mail.