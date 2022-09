Guidonia, pubblicati gli avvisi per il trasporto degli alunni con disabilità

Il Comune ha pubblicato gli avvisi e gli schemi di domanda per la richiesta del servizio di trasporto per alunni con disabilità e dei contributi per le spese di trasporto.

Nello specifico sarà possibile presentare domanda per il servizio di trasporto alunni con disabilità residenti e frequentanti le scuole del territorio della Città di Guidonia Montecelio, con priorità per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in questo caso il termine della presentazione della domanda è fissato per il 14 settembre 2022; il secondo avviso è rivolto a chi ha la necessità di richiedere i contributi a copertura delle spese sostenute per il trasporto degli alunni con disabilità residenti nella Regione e frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado, statali o paritarie e i Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, il termine della presentazione della domanda è fissato per il 26 settembre 2022.

Entrambe le domande dovranno essere presentate mediante posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.guidonia.org o direttamente all’Ufficio del Protocollo generale, sito in piazza Matteotti 20, nelle giornate e negli orari di apertura al pubblico, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli per la richiesta del servizio e per la richiesta dei contributi.

Per qualsiasi informazione o necessità di assistenza è possibile contattare il numero di telefono 0774/301488, consultare il sito http://www.guidonia.org o formulare la richiesta tramite email a segretariatosociale@guidonia.org.