Fonte Nuova, Michela Califano presenta il suo libro da Emmesse

Un bilancio puntuale degli ultimi 5 anni di consiliatura regionale raccontato da chi ha vissuto dai banchi della Pisana una stagione così impegnativa. Questo è Il volo pindarico dell’anatra zoppa, il saggio scritto dalla consigliera della Regione Lazio Michela Califano, che sarà a Fonte Nuova nel pomeriggio di sabato per presentare il suo libro e incontrare i cittadini. In questi anni la Regione Lazio è uscita da una fase di commissariamento della sanità lunga 12 anni, ha affrontato con coraggio la pandemia e successivamente la sfida del Next Generation Eu. La consigliera dem racconta nel suo libro tutti i passaggi affrontati dalla giunta Zingaretti e dal Consiglio regionale.

L’appuntamento è per sabato 14 gennaio alle 17.30, presso la libreria Emmesse in via Fonte Lagrimosa 33 a Tor Lupara. L’incontro sarà moderato dal giornalista di Dentro Magazine Emanuele Del Baglivo e interverrà la segretaria Pd di Fonte Nuova Eleonora Panzardi. La partecipazione è libera e gratuita, è consigliata la prenotazione via whatsapp al 3472690263.