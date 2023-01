Gli studenti acconciatori di Palestrina portatori di “benessere” al centro anziani

Un progetto formativo a tutto tondo quello realizzato questa mattina per gli studenti acconciatori di terzo anno del Rosmini di Palestrina presso il centro anziani della città.

I ragazzi si sono presi cura degli ospiti del centro come veri operatori del benessere e nello stesso tempo hanno avuto modo di confrontarsi con un’altra generazione, parlare, ascoltare, imparare vere lezioni di vita. Ad assistere all’iniziativa anche il sindaco di Palestrina, Mario Moretti, che si è detto piacevolmente colpito dall’iniziativa e a cui la scuola ha donato due volumi sulla città di Tivoli.

“Oggi ci hanno donato un po’ di pace, relax e benessere”, questo il commento di una delle signore soddisfatte dell’acconciatura e dell’evento. Un ringraziamento particolare anche al Centro Anziani che ha aderito subito alla proposta nel comune obiettivo di collegare e far collaborare realtà diverse presenti sul territorio per arricchirlo di contenuti e progettualità.

OPEN DAY – Per conoscere l’offerta formativa della scuola sono previsti per la sede di Palestrina Open Day il 14/21 e 28 gennaio 2023 presso la sede di via delle Madonne delle grazie 6, dalle 9.00 alle 13.00.

