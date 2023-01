Fonte Nuova, incidente mortale sul lavoro

Un operaio è morto questa mattina a Fonte Nuova, schiacciato da pannelli di cemento. Un camion con braccio elevatore ha urtato dei pannelli di cemento che hanno investito la cabina.

I Vigili del Fuoco del Comando di Roma hanno inviato sul posto le loro squadre intorno alle 6.00 di questa mattina per soccorrere la persona coinvolta nell’incidente avvenuto in via Stella Polare, a Santa Lucia.

L’autista al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco e del 118 risultava deceduto. L’intervento è tuttora in corso per la rimozione di parti pericolanti.