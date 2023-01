Bertucci e Mari (FdI): “Voltiamo pagina e rilanciamo la nostra Regione”

Entusiasmo, voglia di mettere a disposizione della Regione Lazio le proprie competenze, attenzione alle problematiche del territorio e naturalmente tanta voglia di vincere. Questa è l’atmosfera che si è respirata nella conferenza stampa di presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia del collegio di Roma e Provincia alle Regionali del 12 e 13 febbraio. “E’ stato davvero bello – spiegano Marco Bertucci ed Emanuela Mari, candidati al Consiglio Regionale del Lazio con FdI – ritrovarsi in mezzo a colleghi ed amici con cui condividere non soltanto ideali e valori, ma anche una sincera attenzione e preoccupazione per la situazione in cui PD e M5S hanno lasciato la nostra regione e soprattutto la volontà e la convinzione di poter risolvere le tante problematiche di cui siamo a conoscenza, con Francesco Rocca presidente e con Fratelli d’Italia al governo anche nel Lazio”. La conferenza si è svolta alla presenza dei vertici del partito: al tavolo di presidenza Massimo Milani, deputato e coordinatore romano di FdI, Paolo Trancassini, deputato e coordinatore regionale del Partito, Marco Silvestroni presidente della Federazione della Provincia di Roma e Fabio Rampelli vicepresidente della Camera. “Troviamo appropriate le parole di Marco Silvestroni, che ha parlato di nulla in riferimento all’azione politica ed amministrativa di PD e M5S: è davvero ora voltare pagina ed avviare il rilancio della Regione dopo i disastri a firma Zingaretti, lo faremo con attenzione e professionalità, al governo del Lazio”, chiudono Bertucci e Mari.