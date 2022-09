Fonte Nuova, firmata l’intesa col Ministero per la caserma

È stato firmato nella giornata di martedì il protocollo di intesa tra il Ministero degli Interni, il Comune di Fonte Nuova, l’Agenzia del Demanio e l’Arma dei Carabinieri per la realizzazione della nuova caserma che sorgerà a Tor Lupara.

“Il progetto esecutivo è in fase di definizione in attesa del parere paesaggistico che dovrà essere rilasciato dalla Regione Lazio – spiega la capogruppo di FdI Micol Grasselli –. Le parti interessate, compresa l’Arma dei Carabinieri, si stanno adoperando affinché gli uffici competenti procedano celermente al rilascio del parere richiesto. Attendiamo fiduciosi per procedere poi alla gara di appalto per l’inizio dei lavori”.