Monterotondo, bus gratuiti per la Settimana della Mobilità sostenibile

Dal 16 al 22 settembre torna la Settimana della Mobilità sostenibile, campagna della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile. Il Comune di Monterotondo mette in campo eventi e iniziative per fare la sua parte nella promozione di nuovi modelli di mobilità. Oggi e domani tutti i mezzi Rossi Bus saranno gratuiti.

In programma anche l’apertura straordinaria della Riciclofficina a Monterotondo Scalo, con orario ampliato tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e nel pomeriggio dalle ore 14.00 alle 18.00:

– manutenzione biciclette rivolta ai cittadini

– noleggio bici muscolari e elettriche



– laboratorio di riciclo del materiale dismesso delle biciclette