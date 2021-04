Fonte Nuova, arriva Municipio Virtuale

A Fonte Nuova è attiva da ieri Municipio Virtuale, la piattaforma accessibile con Spid per richiedere e ricevere direttamente online tutti i certificati anagrafici.

Il servizio è attivo 7 giorni su 7, il rilascio dei documenti richiesti avviene in tempo reale e la domanda può essere inoltrata per se stessi o per gli appartenenti al proprio nucleo familiare. Inoltre, l’amministrazione per questo genere di emissioni ha deciso di azzerare i diritti di segreteria, pertanto tutti i certificati rilasciati in via digitale saranno completamente gratuiti. Per i certificati che prevedono il pagamento del bollo sarà sufficiente acquistare la marca da bollo e apporla direttamente sul documento. Chi riceverà il certificato potrà verificarne la validità attraverso il QR Code (presente su tutti i certificati), che indirizzerà ad Anpr, la quale ne attesterà l’autenticità.

I professionisti e le agenzie continueranno ad avere a disposizione il canale via pec protocollo@cert.fonte-nuova.it per le richieste di certificati relative a soggetti terzi rappresentati.