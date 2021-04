Fonte Nuova, l’attività di controllo della Polizia Locale ieri sera a DiMartedì su La7

Fioccano le segnalazioni di possibili assembramenti alla Polizia Locale tra Tor Lupara e Santa Lucia. In un servizio di ieri sera su La7 i vigili di Fonte Nuova sono stati accompagnati dalla troupe di DiMartedì durante i controlli di verifica delle “soffiate” anonime su possibili assembramenti nel territorio comunale e il mancato rispetto delle restrizioni anti Covid.

Una signora chiama la Polizia Locale: “Buonasera, nell’appartamento vicino al mio dalla finestra vedo facce che normalmente non ci sono, non ci abitano, non sono familiari”. Vuole restare anonima e non lascia alcun recapito. I vigili si recano sul posto.

“Effettuiamo una verifica anagrafica per sapere quante persone risiedono in quella abitazione – spiega l’assistente capo della Polizia Locale Roberto Di Rocco –, a questo indirizzo ci sono quattro persone che compongono il nucleo familiare. Se ne troviamo quattro va bene, se ne troviamo sei va anche bene, se ne troviamo di più inizia a esserci qualche problema”. Ed effettivamente in questo caso le persone sono troppe: la Polizia Locale non fa la multa ma sparpaglia il gruppetto.

Al termine del controllo i vigili vengono fermati per strada da un’altra cittadina di Fonte Nuova che segnala un altro assembramento.

“Ho visto circa 20 ragazzi giocare a pallavolo, questa è la mia abitazione – spiega la signora – e io li vedevo dal mio balcone. Sono molto arrabbiata perché è colpa di queste persone se noi continuiamo a incrementare il numero dei casi e non abbiamo la possibilità di guadagnare e di lavorare”.