Due donne alla guida delle Asl

Nominata la nuova dg della Asl di Frosinone e confermata alla guida della Asl di Viterbo l’attuale dirigente, lo comunica l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato.

“Da oggi sono due donne alla guida della Asl di Frosinone e della Asl di Viterbo rispettivamente si tratta della dottoressa Pierpaola D’Alessandro, attuale direttore amministrativo di Frosinone e per Viterbo c’è la riconferma dell’attuale direttore generale la dottoressa Daniela Donetti – dichiara l’assessore regionale –. La scelta è legata a dare continuità all’azione amministrativa ed assistenziale in un momento di contrasto alla pandemia. Si tratta di due donne competenti e capaci che avranno innanzitutto il compito di rafforzare la rete territoriale e ospedaliera. Desidero ringraziare la dottoressa Patrizia Magrini che ha svolto in questi mesi l’incarico di Commissario della Asl di Frosinone con un impegno costante, impegno che continuerà a garantire nell’ambito del Servizio sanitario regionale”.