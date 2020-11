Referti dei tamponi che dopo dieci giorni ancora non arrivano, tilt nella comunicazione tra medici e Asl, dati per i comuni non attendibili, il caos della Asl Roma5 viene denunciato dopo un fiume di segnalazioni, dal sindaco di Guidonia Montecelio Michel Barbet. Il sindaco che è presidente della Conferenza dei sindaci di questo distretto convoca quindi una riunione urgente con i vertici Asl e la Regione Lazio. Il summit si terrà martedì prossimo, con il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato e il direttore generale della Asl Rm5 Giorgio Santonocito.

Una mossa fatta in accordo con i sindaci di Colleferro, Monterotondo, Olevano Romano, Palestrina, Subiaco, Tivoli e Zagarolo. Troppi ritardi, mancanze e inefficienze nella gestione dell’emergenza covid nella zona di competenza della Asl Roma5. Il sistema dei referti è in pieno caos, come hanno denunciato più volte i cittadini, i medici di base sono sul piede di guerra per il corto circuito del sistema sanitario e i dati forniti ai Comuni spesso sono sballati. Prova del nove il caso di Tivoli, dove ieri sono stati comunicati altri 216 positivi esistenti. Ma la lo stesso Barbet anche in consiglio aveva allertato sulla scarsa attendibilità, sui dati mancanti. Lo scopo della riunione è “affrontare insieme e cercare di risolvere quanto i medici di base del nostro territorio ed i cittadini lamentano sull’inefficienza di alcune procedure legate all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. In particolare sto parlando dei tempi per effettuare o avere l’esito dei tamponi, la difficoltà di comunicazione tra medici e il sistema sanitario di prevenzione, la disponibilità e l’attendibilità dei dati che vengono comunicati ai Sindaci e il relativo problema di gestione da parte del comune dei rifiuti dei contagiati sono alcuni dei temi che metteremo sul tavolo nell’ottica di migliorare la qualità dei servizi al cittadino”.