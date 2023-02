Diventare esperti di funghi con il corso di Villa Adriana

Ripartono i corsi di formazione micologica necessari per la raccolta dei funghi. Un passatempo che coinvolge tanti appassionati, ma che è bene svolgere in piena sicurezza. L’iniziativa è finalizzata al rilascio dell’ attestato obbligatorio nella Regione Lazio per la raccolta dei funghi.

Il Corso in programma, si svolgerà a Villa Adriana ed avrà la durerà 15 ore articolate su cinque lezioni.

Comprese nel costo, all’atto dell’iscrizione, oltre alle dispense e l’attestato, verranno consegnate ai partecipanti diverse pubblicazioni monografiche, realizzate dall’A.Mi.T., sulle principali specie fungine e che rappresentano uno strumento utile

per il raccoglitore durante la raccolta. L’obbiettivo – ricordano i responsabili – è quello di fornire ai raccoglitori metodi e tecniche, per il riconoscimento dei funghi, in modo da salvaguardare la salute pubblica, nonché di insegnare le corrette pratiche di ricerca e raccolta, al fine di mantenere l’equilibrio biologico dell’ambiente.

Inoltre i corsisti riceveranno spiegazione, con proiezioni, dei principali Generi e relative Specie, commestibilità, sindromi tossiche, sistematica, tassonomia, ciclo riproduttivo, caratteri morfocromatici, anatomici ed organolettici, habitat di crescita e sistemi nutrizionali. Per la partecipazione ai suddetto corso, si potrà effettuare l’ iscrizione presso la

sede dell’Associazione. Per informazioni telefonare al 347.18.35.467 oppure consultare il sito

www.associazioneamit.it