È morto ieri mattina in un incidente stradale sulla Tiburtina, Alessandro Petroni, dipendente comunale, “una perdita per l’intera comunità” dice oggi il sindaco Michel Barbet esprimendo la vicinanza del Comune alla famiglia.

Il cordoglio del sindaco

“Sono stato informato che ieri, Alessandro Petroni o meglio Flash come lo chiamavano i colleghi del nostro comune, ci ha lasciati a causa di un incidente stradale .Una vita spezzata che lascia un vuoto profondo tra i familiari, gli amici e tutta la nostra comunità. Alessandro era un lavoratore competente e sempre pronto ad intervenire con prontezza ed affidabilità, ed anche in questo momento difficile per tutto il Paese ha dato il suo grande contributo. Per questo, e con profondo dolore, a nome della Città che rappresento e di tutta l’amministrazione comunale, rivolgo ad Alessandro un affettuoso saluto ed un sincero ringraziamento, e mi stringo intorno alla sua famiglia in questo giorno così triste”.

La dinamica dell’incidente

Il drammatico incidente è avvenuto ieri, intorno a mezzogiorno, al chilometro 17,800 della Tiburtina, tra la rotatoria del Car e l’area industriale. Secondo una prima ricostruzione Alessandro Petroni viaggiava con direzione Tivoli in sella alla sua Aprilia 1000 che, per cause in via di accertamento, improvvisamente è andata fuori controllo sbalzandolo sull’altra corsia. L’auto che arrivava in senso opposto, una Opel Antara condotta da un 51enne, non sarebbe riuscita a fare nulla per evitarlo. Il 45enne dipendente comunale è morto sul colpo. La salma è stata trasportata a Tor Vergata per l’autopsia. Per la ricostruzione esatta dell’incidente sono al lavoro gli uomini della polizia stradale di Albano, che ieri hanno effettuato sul posto tutti i rilievi necessari. Intanto i test di rito per accertare le condizioni psicofisiche del conducente dell’auto coinvolta sarebbero risultati negativi.