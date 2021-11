Diabete, ecco come è andata la giornata di screening della Asl Roma5

Giornata dedicata allo screening per il Diabete e le malattie metaboliche, valutate 58 persone con età compresa tra i 43 e i 94 anni, diagnosticati 3 casi di diabete tipo 2.

Nella mattinata del 21 novembre si è svolta presso l’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli una giornata dedicata allo screening per il Diabete e le malattie metaboliche a cura del team dei sanitari della UOSD Diabetologia di Tivoli coordinata dal Dott. Vincenzo Fiore.

Emersa la poca attitudine a una alimentazione adeguata e allo svolgimento di attività fisica costante.

“Il percorso di screening – spiega Fiore – prevedeva la somministrazione di un questionario specifico (FIND-RISK) a cittadini volontari, seguito dalla misurazione di parametri antropometrici/metabolici (circonferenza addominale, BMI, glicemia capillare); quindi sulla base del risultato del questionario e dei parametri rilevati, venivano forniti consigli specifici relativi allo stile di vita da adottare e consegnato materiale informativo. Oltre a questo si illustravano le possibili complicanze secondarie al cattivo controllo metabolico della malattia e si procedeva all’indicazione dei percorsi eventuali da intraprendere per un approfondimento diagnostico-terapeutico. Fondamentale nel percorso diagnostico e terapeutico il ruolo e il lavoro degli infermieri specializzati nella gestione malattia diabetica. La giornata – conclude Fiore – è stata supportata dalle associazioni dei pazienti (FEDERDIABETE, ADIG) e dall’associazione dei Lions Tivoli-Guidonia. A testimonianza dell’evento, come per tutte le manifestazioni relative alla giornata mondiale del diabete effettuate nel Lazio, grazie all’intervento dell’ADIG e FEDERDIABETE sono state accese le luci blu per illuminare la Rocca Pia per richiamare l’attenzione sull’opinione pubblica nei confronti di questa grave malattia cronica”.