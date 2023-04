Dentro la Storia, Mentana rievoca la vecchia Nomentum

Il MuCaM – Museo civico archeologico di Mentana e dell’agro nomentano si prepara ad ospitare Dentro la Storia un evento eccezionale che farà rivivere ai visitatori la storia di Nomentum. Il tema è la ricostruzione storica di antiche botteghe di epoca romana che permetterà ai partecipanti di scoprire le arti e i mestieri degli abitanti di Nomentum. L’appuntamento è per sabato 15 aprile dalle 15.00 alle 19.00 presso il museo, dove i rievocatori in abito storico di Suadela illustreranno le antiche botteghe e guideranno la visita del museo.

Alle ore 17.00, nella Sala Consiliare del Palazzo Borghese in Piazza Borghese, sarà presentata la musealizzazione definitiva del mosaico romano rinvenuto nel cantiere Enel in località Mezzaluna. Il mosaico sarà visitabile nella stessa giornata dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Interverranno il sindaco Marco Benedetti, l’assessora alla Cultura Barbara Bravi, la direttrice del MuCaM Sara Paoli e il restauratore Roberto Civetta.

I partecipanti potranno gustare una pausa caffè dopo l’evento.

Non è richiesta la prenotazione, ma si consiglia di arrivare in anticipo per assicurarsi un posto. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Comune di Mentana all’indirizzo cultura@cittadimentana.it, visitare il sito web ufficiale del Polo Culturale di Mentana o la pagina Facebook.