Cuori Sotto Zero, la commedia romantica di Gea Petrini ambientata nell’Artico

Si ride, ci si commuove, si affrontano temi che hanno a che vedere con l’attualità, Cuori Sotto Zero è il quinto romanzo di Gea Petrini ma la prima commedia romantica. Una storia che ti cattura portandoti in posti remoti dove d’estate il sole non tramonta mai. Cuori Sotto Zero è una commedia romantica originale grazie alla location del tutto inedita, la storia infatti è ambientata alle Svalbard le isole della Norvegia a un passo dal Polo Nord. La dinamica che coinvolge la protagonista, Nora, è l’altro punto forte di un romanzo che ha già conquistato moltissimi lettori e che è diventato un Amazon bestseller. Una gara giornalistica tra aspiranti reporter per firmare il reportage sulla preparazione dell’installazione di Barlow. Lui è il personaggio maschile, affascinante e enigmatico, sfuggente al mondo. Barlow nasconde la sua vera identità e da vent’anni crea istallazioni per denunciare la crisi climatica. Proprio Barlow deciderà chi tra i dieci giornalisti sarà degno di firmare il reportage che segnerà la sua uscita allo scoperto.

LA TRAMA DI CUORI SOTTO ZERO

Nora Stone, una giovane giornalista di 25 anni, ha chiuso il suo cuore all’amore. Ma quando viene accettata in una prestigiosa Scuola di Giornalismo di New York e incontra due nuove coinquiline, la sua vita prende una svolta inaspettata.

Barlow, un enigmatico artista di fama internazionale dall’identità segreta, sta organizzando un evento sensazionale alle Svalbard, remote isole della Norvegia, per combattere la crisi climatica e svelare il suo volto al mondo. Un fortunato giornalista avrà l’opportunità di documentare il dietro le quinte dell’evento, ma solo dopo aver superato una rigorosa selezione. Catapultata in una competizione estrema contro altri nove aspiranti reporter, Nora si trova a combattere tra paesaggi mozzafiato per l’occasione di una vita. Mentre affronta le prove e scopre di più sul misterioso Barlow, Nora si rende conto che la posta in gioco va ben oltre le sue aspettative.



Un viaggio di due mesi nell’Artico

Un artista che si nasconde al mondo

Una selezione spietata tra giornalisti

Cosa potrebbe andare storto per Nora Stone?

L’AUTRICE

Gea Petrini è giornalista professionista direttore del network Point Notizie e scrittrice indie bestseller. Conosciuta come autrice fantasy, sua è la saga Darkness Chronicles iniziata con Obscurity, suo è il paranormal Zelda, tutti libri Amazon bestseller, all’inizio del 2023 ha deciso di uscire con un romance. “Avevo voglia e bisogno di mettermi alla prova su altri registri narrativi. È un consiglio che ho sentito anche da grandi scrittori, uscire dalla zona di conforto esplorando generi diversi, a quanto sembra aiuta la creatività e la tecnica narrativa. Mi è piaciuto moltissimo scrivere questo romanzo. Nora è una ragazza che a 22 anni perde tutto, l’amore, l’amicizia, quello che credeva il suo futuro. Si rialza a modo suo entrando in una prestigiosa Scuola di Giornalismo, incontrando Tomi e Janine due nuove coinquiline diverse da lei in tutto eppure che le cambieranno la vita”. La componente dell’amicizia è forte in questa commedia romantica. “Volutamente – spiega l’autrice – è un libro sulla resilienza delle donne, delle giovani donne tra mille incertezze e una profonda instabilità. Ma questa storia non esisterebbe senza Barlow, di cui siamo tutte un po’ innamorate. Un artista contemporaneo misterioso che si batte contro la crisi climatica. E arriviamo a un altro aspetto che mi ha fatto battere il cuore, le Svalbard. Sono una viaggiatrice e amo la Norvegia, scrivere di questi posti è stato fantastico”. E dopo la commedia romantica? La scrittrice, che ha iniziato come giornalista a Guidonia Montecelio, è pronta a tornare dai suoi lettori con quattro romanzi fantasy, paranormal romance, sui licantropi. “Preparamioci a un’estate calda”, scherza annunciando il primo libro in uscita il 9 maggio. Titolo ancora segreto, ma basta seguirla sui canali social di GeaBook per non perdersi niente.

