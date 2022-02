Contributi per parchi tematici, acquari e giardini zoologici del Lazio

Pubblicato il bando per la concessione di contributi a sostegno di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici del Lazio particolarmente colpiti dall’emergenza epidemiologica per effetto della sospensione o della riduzione di attività.



Alle imprese che hanno registrato una riduzione di almeno il 30% dei ricavi generati dall’attività nel 2020, rispetto all’anno precedente, sono destinati quasi 2 milioni derivanti dal riparto del fondo nazionale e concessi a fondo perduto e a titolo di ristoro per il danno economico subito.



Il bando fa seguito all’approvazione della delibera dello scorso dicembre proposta da Valentina Corrado, Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa, di concerto con Daniele Leodori, Vicepresidente e Assessore alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi e con Paolo Orneli, Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione.



“Come Regione dall’inizio della pandemia ci siamo subito attivati per sostenere il settore del turismo, con ristori e iniziative. Un comparto centrale per l’economia del nostro territorio che continua ad avere bisogno di supporto. Oggi continuiamo il nostro impegno perché siamo convinti di una cosa: se riparte il turismo riparte il Lazio”. Ha dichiarato Daniele Leodori, Vicepresidente della Regione Lazio.



“Il perdurare della crisi sanitaria ha avuto inevitabili e devastanti conseguenze sul comparto turistico. A essere colpite sono state numerose realtà, tra queste anche quelle che rientrano nel settore legato all’intrattenimento, luoghi che contribuiscono ad aumentare significativamente l’offerta turistica e l’attrattività della nostra Regione. Questo bando rappresenta la sintesi di un impegno assunto con le nostre imprese che, di riflesso, va a beneficio di lavoratrici e lavoratori, di famiglie messe a dura prova nell’ultimo periodo. Con i contributi, cumulabili con altre forme di sostegno, offriamo un reale aiuto a quanti con coraggio hanno resistito e hanno dovuto fare i conti con imponenti flessioni in termini di fatturato. Supportiamo ogni soggetto coinvolto, sostenendone la ripresa, così da avere ricadute positive sull’intero indotto”. Ha dichiarato Valentina Corrado, Assessore al Turismo della Regione Lazio.



In attuazione di quanto previsto dalla Convenzione con la Regione Lazio, il bando è stato pubblicato da Unioncamere Lazio e le domande di richiesta contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica a mezzo PEC all’indirizzo unioncamerelazio@pec.it dalle ore 14:00 del 16 febbraio 2022 alle ore 14:00 del 16 marzo 2022.



Per maggiori informazioni sul bando:

https://www.unioncamerelazio. it/bandi/bando-concessione-di- contributi-a-sostegno-di- parchi-tematici-acquari- parchi-geologici-e-giardini- zoologici-di-cui-allart-26- del-dl-41-2021-e-art-8-comma- 2-del-dl73-2021/?anno=1970zoo