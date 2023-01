Congresso Pd: appello dei giovani per Elly Schlein

Arriva ormai a trecento firme l’appello che giovani attivisti di tutta Italia – provenienti dal mondo dell’università, del sindacato, dell’associazionismo, dalle file dei Giovani Democratici e di Articolo 1, esponenti che ricoprono tutti ruoli dirigenziali, sia a livello territoriale che nazionale – hanno lanciato a sostegno di Elly Schlein nella corsa alla segreteria del Partito Democratico.

“Siamo in prima linea sui territori, siamo attiviste e attivisti di base – si legge nel documento ‘Una nuova generazione per Elly Schlein’ – siamo coloro che tengono aperti i circoli, coloro che si spendono per le campagne elettorali. Fra noi, c’e’ anche chi al partito non si e’ mai iscritto o ha smesso di farlo perché vorrebbe vederlo cambiato. Non ci rassegniamo – prosegue il documento – a un Paese guidato dall’estrema destra, nel quale l’antifascismo non e’ un valore, dove si strizza l’occhio agli evasori fiscali e si riducono le imposte per i più ricchi, mentre si ignorano i bisogni degli ultimi. Un Paese nel quale si mettono in discussione il diritto allo sciopero e le conquiste dei diritti civili, un Paese, infine, che non affronta le diseguaglianze territoriali per ridurle, ma lavora per aumentarle”