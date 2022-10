Coloriamo le differenze, a Mentana il laboratorio di disegno per famiglie

Il MuCaM ed il MuGa di Mentana partecipano al FAMu – Giornata delle Famiglie al Museo 2022 con un evento all’Ara-Ossario dedicato al disegno all’aria aperta. In più sarà possibile partecipare alla visita guidata al MuCaM.



Il programma



Ore 10.00 visita guidata per famiglie al MuCaM – museo civico archeologico di Mentana e dell’agro nomentano.

Ore 11.00-12.30 laboratorio di disegno dal vivo presso i giardini dell’ara-ossario garibaldino. “Modello” d’eccezione il grande sacrario che ricorda la battaglia di Mentana del 3 novembre 1867



Per partecipare è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo e-mail cultura@cittadimentana.it entro e non oltre il giorno 7 ottobre 2022, indicando nome, cellulare di riferimento e numero dei partecipanti.