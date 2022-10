Villa Adriana, la Mostra Micologica compie 18 anni

La tradizionale Mostra Micologica Città di Tivoli, organizzata dall’Associazione Micologica di Tivoli, compie 18 anni. L’edizione 2022 è in programma per domenica 16 ottobre presso la sala parrocchiale di Paterno, in via Coccanari a Villa Adriana, dalle 9.00 alle 20.00. Come di consueto l’ingresso è libero e gratuito.

“Oggi possiamo fare un bilancio estremamente positivo – spiega il micologo e presidente dell’A.Mi.T. Valter D’Offizi –, la manifestazione è cresciuta in qualità e, nonostante gli ultimi anni il Covid-19 abbia rappresentato una criticità per una attività che si basa sulla partecipazione, grazie all’impegno congiunto di associati e simpatizzanti, tale difficoltà è stata ampiamente superata da un’organizzazione messa in atto in modo esemplare. Ebbene ora che siamo diventati ‘maggiorenni’ ci sentiamo più che mai animati dalla passione micologica e dal desiderio di regalare alla popolazione che farà visita alla Mostra Micologica, spunti che accresceranno l’amore per i Funghi e la Natura. Saremo grati a coloro che collaboreranno e ci faranno visita sempre consapevoli che la nostra Associazione esiste perché esiste qualcuno che ci apprezza e sostiene. Vi aspettiamo anche per offrirvi la nostra ospitalità ed una nuova pubblicazione, quest’anno dedicata al genere Russula”.