Città Metropolitana, Bertucci: “Tavolo Permanente delle Libere Professioni, un passo nella nostra opera di sviluppo del Paese”￼

“L’istituzione del Tavolo Permanente delle Libere Professioni è un ulteriore tassello che il nostro partito mette nella sua opera di sviluppo del nostro Paese”. Saluta con soddisfazione Marco Bertucci, responsabile del Dipartimento Professioni di Fratelli d’Italia per la Provincia di Roma e candidato al consiglio regionale del Lazio, l’approvazione della mozione di Fratelli d’Italia nel consiglio metropolitano per l’istituzione del Tavolo Permanente delle Libere Professioni. “Ringrazio per la grande sensibilità sul tema e per tutte le azioni messe in campo per arrivare a questo traguardo Marta Schifone, Responsabile nazionale del dipartimento libere professioni del nostro partito e Roberto Cuccioletta, Coordinatore Regionale del Dipartimento delle Libere Professioni di FdI”. Lavoro ancora una volta al centro della proposta politica di Fratelli d’Italia. “E’ solo attraverso l’attenzione e la valorizzazione delle varie categorie e dei vari settori produttivi che il nostro Paese potrà percorrere la via di uno sviluppo equilibrato, costante e sostenibile, che sia da volano per un futuro benessere di tutti. Da parte nostra c’è sempre stata attenzione ai liberi professionisti, e questa mozione, approvata all’unanimità, è un punto importante dal quale partire per continuare a cambiare questo nostro Paese”, chiude il candidato al consiglio regionale del Lazio.