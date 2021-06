Castel Madama, deposito incontrollato di rifiuti e combustione illecita: denunciato

Un terreno utilizzato per ammassare e bruciare rifiuti di ogni tipo, compresi quelli pericolosi. E’ quello che hanno scoperto nella campagna di Castel Madama i carabinieri forestali di Ciciliano in collaborazione con i colleghi della stazione locale in località La Uccetta. La denuncia è scattata per un 35enne originario della Romania. Dovrà rispondere di deposito incontrollato, gestione e combustione illecite di rifiuti pericolosi e non. Sequestrato tutto il fondo con i materiali abbandonati e anche nove veicoli. Sul terreno trovati i segni della combustione per un cumulo di circa 40 metri quadrati.