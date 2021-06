Tortora a capo del circolo di FdI a Villanova

Con la firma di Marco Silvestroni, presidente di Fratelli d’Italia in provincia di Roma, Antonio Tortora è stato nominato portavoce del circolo di Villanova. Un incarico di coordinamento del gruppo con sede nel quartiere di Guidonia Montecelio, una zona importantissima a livello politico ed elettorale come insegna la storia della terza città del Lazio. Tortora, ex consigliere comunale, sarà sicuramente tra i nomi forti della truppa meloniana in pista alle urne del 2022 in un quadro complessivo, certo, ancora tutto da chiarire sul fronte delle alleanze e della leadership.