Bertucci – Mari (FdI): “Ai Castelli ospedali al collasso”

“La situazione dei pronto soccorso del Lazio è già una priorità per l’amministrazione regionale del presidente Francesco Rocca”. Così Marco Bertucci ed Emanuela Mari, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, commentano la nuova denuncia di Cittadinanzattiva relativa al sovraffollamento dei PS degli ospedali di Ariccia, Frascati e Velletri, ad un passo ormai dal collasso. “Nella giornata del 20 febbraio – spiegano i due consiglieri – alle ore 11 c’erano nel ps dell’Ospedale dei Castelli di Ariccia 35 persone in attesa di ricovero. Pazienti che definire stremati è addirittura riduttivo”.

Situazione che ogni giorno si presenta uguale a se stessa e che ogni giorno sembra addirittura peggiorare, destinata ad aggravarsi con la chiusura del pronto soccorso di Anzio per lavori. E’ un grido di allarme che non può rimanere inascoltato. “L’immagine delle file di pazienti in attesa, di ambulanze ferme in attesa di riavere le barelle, di sale piene di persone è un’immagine che fa male, che confermano quanto abbiamo sempre detto circa il lavoro di Zingaretti e D’Amato, che hanno ridotto la nostra sanità ad un servizio totalmente insufficiente”. Accelerare le prestazioni e gli accessi, eliminare o perlomeno diminuire i tempi di attesa, affrontare la mancanza di personale e di posti letto, ascoltare il personale sanitario, che affronta con passione e professionalità quella che è ormai diventata una pericolosa quotidianità.

“Il nostro governatore sta già affrontando in prima persona questa emergenza, e siamo certi che presto le cose andranno a migliorare. Dal canto nostro siamo pronti a studiare proposte e soluzioni condivise: un punto da cui ripartire potrebbe essere quello di affrontare nei pronto soccorso soltanto le emergenze di un certo livello e gestire i codici minori nel territorio, implementando le guardie mediche e coinvolgendo ogni presidio territoriale, i medici di base e, perché no, le farmacie, che già molto fanno nell’ottica della prevenzione. Le alternative ci sono, vanno analizzate ed approfondite, e sono e saranno alla base di quella che sarà la ripartenza della sanità, a firma Francesco Rocca. Ripartenza necessaria, perché, grazie al non lavoro della giunta Zingaretti, la situazione non è mai stata così grave”, chiudono i due consiglieri di Fratelli d’Italia.