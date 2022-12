Bertucci: “Apertura Ponte Longarina, opera cruciale”

“Salutiamo con favore la riapertura del Ponte di via Longarina e il gran lavoro effettuato in questi mesi dall’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti”. E’ Adalberto Bertucci, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Guidonia Montecelio, a sottolineare l’importanza strategica dell’opera, inaugurata peraltro dal governo cittadino di centrodestra dell’allora assessore al settore Federico Pietropaoli. “Proporre finalmente una nuova arteria di collegamento tra le varie zone della città e una valida alternativa per raggiungere la Via Tiburtina è un qualcosa che andava fatto e andava fatto in tempi brevi, per questo non posso che complimentarmi con l’assessore Proietti, che fin dai primi giorni del suo insediamento ha lavorato affinchè il ponte potesse tornare pronto e percorribile”, prosegue Bertucci. “Ho visto questa mattina alcuni post di consiglieri del Partito Democratico rivendicare il raggiungimento di questo obiettivo: comprendo che ormai si sentono parte della maggioranza di governo, ma la nuova inaugurazione del Ponte porta la sola firma di Mario Proietti e del suo assessorato. Se il PD voleva muoversi, perché non lo ha fatto quando ha governato insieme al M5S soltanto pochi mesi fa?”, chiude Adalberto Bertucci.