Tivoli tra presepi viventi, canti di Natale e spettacoli

Si chiude in bellezza il 2022 nel Comune di Tivoli. Nonostante le polemiche non ancora sopite per l’Alberone privo di illuminazione, il calendario degli eventi prosegue spedito e anche per la fine dell’anno non mancano le sorprese. Oggi, ore 18 Scuderie Estensi, tutto pronto per la terza edizione di “Poesia per la vita”, a cura della consigliera delegata del Sindaco Rosa Mininno, con la partecipazione dei sottoscrittori del patto per la lettura e scrittori e poeti del territorio. Nel giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, presso la sede dell’Associazione Villa Adriana Nostra (Via Giulia Sabina 14 – Villaggio Adriano), sarà possibile ammirare, dalle 15 alle 17.30 il presepe realizzato dalla stessa insieme al Gruppo Storico Elio Adriano. Sempre di pomeriggio ma in un’altra location, parliamo dell’ex Chiesa dell’Annunziata, alle ore 18, il gruppo vocale Charmonie si esibirà nel concerto “Voice of Christmas”. Il 27, di nuovo alle Scuderie Estensi ore 15, sarà la volta di un sentito omaggio ad un grande artista scomparso nove anni fa, Franco Califano. Il tributo, organizzato dalla onlus Trust Franco Califano e dall’associazione musicale “Le officine della musica” si intitola “Franco Califano, in un tempo piccolo, canzoni, storie e poesie”.