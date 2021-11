Il Benedetti bis inizia tra le polemiche, il Consiglio comunale di ieri convocato in via straordinaria dal neo presidente Alessandro Susini per approvare il bilancio consolidato ha provocato una forte reazione di una parte della minoranza che nella giornata del 1° novembre ha inviato un esposto al Prefetto di Roma con la denuncia di irregolarità.

Sostanzialmente Lega e Fdi contestano l’elezione della vice presidente del Consiglio Noemi Mennoni, appartenente alla maggioranza, e il fatto che il bilancio consolidato sia stato messo all’ordine del giorno (e poi approvato) senza un passaggio in Commissione e oltre i termini prestabiliti. Il documento, inoltrato anche alla Sessione Controllo sugli Enti Locali e per conoscenza alla Segreteria del Comune di Mentana, è stato firmato dalla capogruppo del Carroccio Eugenia Federici, dai consiglieri leghisti Maurizio Petrocchi e Marco Lodi e dal capogruppo di FdI Giancarlo Coltella.

I consiglieri d’opposizione sostengono che “nella prima seduta è stato nominato ad appannaggio della maggioranza il Vicepresidente del Consiglio, contravvenendo alla prassi istituzionale, oramai consolidata, che il Vicepresidente del Consiglio lo si esprima, in un consesso rappresentativo di tutti, la minoranza”.

Il nodo centrale dell’esposto, tuttavia, resta l’approvazione del bilancio consolidato.

“Tale atto avrebbe dovuto, di fatto, essere deliberato entro il 30 settembre 2021 – recita il testo –, sarebbe stato sicuramente compito responsabile l’approvazione dello stesso, in capo alla amministrazione uscente, che ha convocato il suo ultimo Consiglio Comunale in data 24.8.21, visto che ad oggi priva del necessario quanto opportuno passaggio in Commissione”. I due gruppi di Lega e FdI sottolineano anche il fatto di non aver potuto studiare adeguatamente la documentazione a supporto del bilancio consolidato.