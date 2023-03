Astorre, M5s Campidoglio-Civica Raggi: “Perdita che ci turba profondamente”

“Il Movimento 5 Stelle Campidoglio e la Lista Civica Raggi si uniscono al cordoglio per la scomparsa del senatore Bruno Astorre. Una perdita inaspettata e prematura che ci turba profondamente. Ci stringiamo ai suoi familiari, amici e colleghi in questo momento di dolore”. Così in una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini M5S e la Lista Civica Raggi.