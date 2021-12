AnDante in Biblioteca, Mentana festeggia il Sommo Poeta

Nell’ambito dei festeggiamenti per celebrare Dante Alighieri a 700 anni dalla sua morte, l’assessorato alla Cultura del Comune di Mentana ha organizzato una giornata di spettacoli, visite e performance dedicate al Sommo Poeta. Sabato 18 dicembre è in programma AnDante in Biblioteca, una rassegna di eventi culturali rivolti sia ai più grandi che ai più piccoli.

In particolare, presso la Biblioteca Carlo Magno, tra le 10.00 e le 12.30 e tra le 14 e le 15.30 sarà possibile assistere a una visita guidata dell’aula scientifica. Per partecipare non è necessaria alcuna prenotazione, il costo del biglietto è di 5 euro, ridotto a 3 per i ragazzi sotto i 18 anni e gli over 65, mentre è gratuito per i bambini sotto i 7 anni; è possibile acquistare anche un pacchetto famiglia per 12 euro (almeno due adulti più figli).

Nel pomeriggio verrà proposto “AnDante con media – La Divina Commedia spiegata a noi stessi”, uno spettacolo teatrale gratuito per grandi e piccini che mischia le tecniche del teatro di figura, del teatro di strada e del clown teatrale, con la partecipazione straordinaria di Dante burattino; scritto e interpretato dalla compagnia Chien Barbu Mal Rasè & Marco Ceccotti. Per partecipare è necessario prenotare all’indirizzo e-mail cultura@mentana.gov.it. Sono previsti due turni: pomeridiano alle 16.00, serale alle 18.00. Inoltre, dalle 17.00, verrà accesa un’installazione luminosa dedicata a Dante.